Uomini e donne, Ex tronista diventa nuovamente papà

Uno dei volti storici del dating show condotto da Maria De Filippi si prepara a diventare papà per la seconda volta. Stiamo parlando di Fabio Colloricchio, noto al pubblico per per la sua storia tormentata con Nicole Mazzocato.

I veri fan sanno che la compagna attuale non è l’ex corteggiatrice bensì Violeta Mangrinan, conosciuta durante la partecipazione a Supervivientes ovvero l’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Tra i due è scoccata la scintilla e dal loro amore è nata la piccola Gala il 31 luglio del 2022. La coppia, però, ha finalmente annunciato l’arrivo del secondo bebè attraverso un post sui propri canali social.

“Un’altra persona si aggiunge alla nostra storia. Non vediamo l’ora di conoscerti” recita la didascalia che accompagna la foto di un’ecografia. Per il momento non è ancora stato svelato il sesso del secondogenito ma sicuramente la coppia renderà partecipi i fan anche di questo momento.