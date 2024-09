Uomini e Donne, ex tronista: “Il programma ha perso tanto, bisognerebbe cambiare qualcosa”

Amedeo Barbato ha preso parte alla stagione 2015/2016 di Uomini e Donne nei panni di tronista. A distanza di alcuni anni dalla sua avventura nel dating-show, l’ex tronista è tornato a parlare del programma, non risparmiandosi con le critiche.

“Il programma ha perso tanto” – Come già accennato, Amedeo ha partecipato a UeD come tronista. Il suo percorso nel programma è stato duramente criticato per via del suo comportamento con Sophia Galazzo. Alla fine, però, il ragazzo ha deciso di uscire dal programma proprio con lei, ma i due si sono lasciati dopo poche settimana dalla scelta.

Conclusa la sua esperienza a Uomini e Donne, Amedeo ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo, dedicandosi all’agenzia di assicurazioni di famiglia. Recentemente, però, l’ex tronista è tornato a parlare del programma, rivelando di non seguirlo più.

In una IG Story in cui ha pubblicato uno scatto risalente alla sua esperienza all’interno di UeD, Barbato ha ammesso di non guardare più il programma. Sebbene la sua grande stima nei confronti di Maria De Filippi sia rimasta immutata, il ragazzo ha ammesso che, a suo parere, la trasmissione è peggiorata:

“Non parlerò mai male di Uomini e Donne ma sinceramente io, come tanti, non abbiamo più stimoli di guardarlo, ha perso tanto come programma e lo dice uno come me che era un fan della trasmissione. Quello che resta è solo tanta ammirazione per Maria, ma secondo me bisogna cambiare qualcosa”.