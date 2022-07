Uomini e Donne, ex tronista insultata per il suo fisico: arriva la replica

Recentemente un ex volto di Uomini e Donne è stato pesantemente attaccato dagli haters. Si tratta di Ramona Amodeo, ex tronista del dating-show, attaccata per il suo fisico. Davanti ai continui attacchi, la donna ha deciso di replicare.

LA REPLICA – Con l’avvento dei social, si sono purtroppo diffusi i cosiddetti leoni da tastiera. Si tratta di utenti che, attraverso i vari social-network, attaccano le persone, principalmente i vip. Nemmeno la Amodeo ne è immune, recentemente insultata per il suo fisico.

Tra le novità introdotte su Instagram, c’è la possibilità di porre domande in formato anonimo. Anche Ramona ha voluto provare questa nuova modalità, ricevendo alcuni commenti a dir poco offensivi.

C’è stato chi l’ha attaccata sul suo peso, esordendo: “Bugiarda! Ma chi ti crede che fai 66 kg. Io ne faccio 70 kg e sono la metà di te”. Davanti a tale commento, la Amodeo non si è di certo tirata indietro. L’ex protagonista di UeD ha infatti risposto:

“Ma potrei pesare 50 kg come 90 kg e non lo vedo un problema onestamente il peso. Mi spaventi tu che stai così attaccata a sto peso. Vuoi una coppa per pesarne 70kg?”

Dopo aver ricevuto altri insulti, Ramona ha deciso di svelare un piccolo dettaglio: sa i nomi di chi le ha scritto tutti gli sgradevoli commenti. Pagando 11 euro, l’ex tronista di Uomini e Donne ha sbloccato la funzione che le mostra i nomi di chi le pone le domande.