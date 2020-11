Uomini e Donne, ex tronista nella bufera: “Non rifarei questo programma”

Gianmarco Valenza lo abbiamo conosciuto nello studio di Uomini e Donne e successivamente a Temptation Island. Dopo queste esperienze, il ragazzo ha abbandonato il mondo della tv e ha continuato solo sui social ad aggiornare i follower. Tuttavia, Valenza è finito al centro delle critiche per delle dichiarazioni abbastanza pesanti circa il suo passato nel mondo dello spettacolo.

GIANMARCO VALENZA RINNEGA LA SUA ESPERIENZA A UOMINI E DONNE – Gianmarco Valenza ha pubblicato un tweet abbastanza polemico circa le elezioni USA che stanno avvenendo in queste ore, Donald Trump contro Joe Biden. Secondo il ragazzo, guardare programmi di intrattenimento come il Grande Fratello dovrebbe precludere la possibilità di esprimersi su argomenti “seri” come la politica.

“Non capite un ca**o, state tutto il giorno a parlare di Grande Fratello. Vi prego non dite cag**e anche per le Elezioni Americane per sentito dire, tanto non cambia nulla se siete pro o contro Trump o Biden. Tornate a scegliere il vostro preferito da mandare in nomination, grazie” ha tuonato Gianmarco Valenza.

Questo tweet ha suscitato molta indignazione nei follower e qualcuno ha azzardato anche delle risposte, precisando che lui stesso proviene da un programma del genere, come per l’appunto Uomini e Donne. “Non seguo il GF ma questo tweet scritto da uno che è passato da Uomini e Donne cozza un po’, perdonami” scrivono a Gianmarco.

La risposta di Gianmarco Valenza ha creato un’ondata di polemiche poiché il ragazzo ha totalmente rinnegato la sua esperienza a Uomini e Donne. “Si, cresciamo tutti. È successo amen. Oggi non lo rifarei per nessun motivo al mondo” ha ammesso il ragazzo. Parole molto dure quelle di Gianmarco, come la prenderà Maria De Filippi?