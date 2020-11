Uomini e Donne, ex tronista ritrova l’amore con una sua ex: il romantico video su Instagram

Un ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore con una sua ex fidanzata. Si tratta di Leonardo Greco, ex tronista, che ha ritrovato il sorriso al fianco di Noemi Colombo, con cui aveva avuto già una storia nel 2016.

“Ho imboccato quella strada che si era interrotta” – Dopo la sua relazione con Cinzia Meroni, Leonardo ha voluto dare un’altra occasione all’amore. A conquistare, anzi a riconquistare il cuore del 37enne, è Noemi.

Lui e la Colombo avevano avuto una storia nel 2016, dopo che Greco aveva chiuso definitivamente il capitolo Diletta Pagliano, sua scelta a UeD. L’amore con l’ex corteggiatrice è giunto al termine dopo 4 anni e a distanza di qualche mese a far tornare a battere il cuore dell’ex tronista è stata la Colombo.

Sembra proprio che tra Leonardo e Noemi la fiamma non si è mai spenta, a confermarlo è anche il breve filmato che l’ex tronista ha postato su Instagram. In questo video l’uomo ha voluto racchiudere una serie di foto che lo immortalano insieme a Noemi. Ad accompagnare il post è la romantica didascalia:

“Per chi mi conosce e mi segue da tempo, sa che con l’amore non sono proprio un professionista, anzi sono un casinista. Un po’ per colpa mia, un po’ per il mio passato,un po’ perché essendo un uomo con una figlia che amo da morire non è semplice. Ho voluto fare questo video perché con una semplice foto, sembrerei un pazzo scatenato (non che non lo sia) ma sarebbe stato difficile raccontarvi e presentarvi la donna che è entrata 7 anni fa nella mia vita e con cui ho condiviso davvero moltissime cose tra cui lavoro, viaggi e convivenza, tutto lontano dai riflettori. Quest’anno la mia vita è stato davvero un film che mi ha cambiato profondamente, mi ha fatto capire moltissime cose, tra cui la più importante ovvero essere tremendamente felici semplicemente rimanendo se stessi perché sai che piaci così come sei. Non rinnego chi mi è stato vicino, chi mi ha aiutato in un momento drammatico anzi, sarò sempre riconoscente, ma la vita è un insieme di strade, e solo percorrendole capisci quali sono quelle giuste e quelle sbagliate che purtroppo sai benissimo che sono strade senza uscita. E dopo tempo ho imboccato quella strada che si era interrotta anni fa e che ora mi ha fatto tornare a sorridere e ad essere felice”