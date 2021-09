Uomini e Donne, ex tronista su Andrea Nicole: “Non avrei nessun problema a corteggiarla”

Nella nuova edizione di Uomini e Donne c’è una nuova tronista, Andrea Nicole, che è riuscita a conquistare il cuore del pubblico. Sebbene alcuni corteggiatori abbiano ammesso di non essere interessati a frequentare una transgender, di tutt’altro avviso è un ex volto del programma. Di chi si tratta?

TORNEREBBE PER CORTEGGIARE ANDREA – Ad ammettere di non aver alcun problema a corteggiare la new entry del dating show è Carlo Pietropoli, ex tronista di UeD. Lo ha rivelato in una sua IG Story, rispondendo alla domanda di un follower.

“Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella“, ha ammesso il ragazzo. Continuando, Carlo ha aggiunto: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella[…] La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E te lo dice uno innamorato della bellezza”.

E se Carlo sembra esser rimasto colpito dalla nuova tronista, di tutt’altro avviso è il suo pensiero su Gemma Galgani. Ad iGossip, il ragazzo ha infatti parlato della storica Dama e di Tina Cipollari, l’opinionista con cui spesso si scontra la Galgani. Riguardo al volto del Trono Over, Pietropoli ha dichiarato:

“Gemma Galgani è una signora che non reggo, con tutto il rispetto, non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi una dinamica con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei. Si è completamente dimenticata chi è la sua persona”.

Sulla Cipollari, invece, Pietro ha speso parole carine. Ha infatti ammesso di trovarla simpatica e di adorarla. La sua simpatia non deriva dagli scontri con la Dama, ma dal modo di essere della Cipollari: “è simpaticissima, è una super mamma e poi ha questo carattere esplosivo, delle volte anche esagerata, però mi piace anche per quello. O la ami o la odi. Sono pro Tina”.