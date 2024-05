Uomini e Donne, ex tronista vittima di un incidente: “Lanciato via per alcuni metri”

Nelle scorse ore un amato ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato di essere stato vittima di un pericoloso incidente stradale. Si tratta di Gianluca De Matteis che, attraverso i suoi social, ha raccontato di aver avuto un incidente in moto, riportando dei danni fisici.

“Lanciato via per alcuni metri” – Una volta terminata la sua esperienza a UeD, Gianluca ha continuato ad essere attivo sui social. L’ex tronista, infatti, è solito condividere su Instagram la sua quotidianità. Nelle scorse ore, il ragazzo ha deciso di raccontare ai suoi numerosi fan l’incidente in cui è stato coinvolto a Genova.

Come riportato da IsaeChia, De Matteis ha avuto un incidente mentre era in moto: “Io ragazzi sono rientrato ieri notte a casa dopo aver passato un’intera giornata al pronto soccorso di Genova. Ho avuto un incidente in moto, sono stato tamponato e sono stato slanciato via per alcuni metri con dei danni fisici”.

L’ex volto di Uomini e Donne ha ovviamente voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute, ammettendo, però, che dovrà fare ulteriori controlli: “I primi risultati del pronto soccorso sono confortanti però devo fare degli accertamenti perché alcune cose non vanno esattamente come dovrebbero andare, però finché racconti va tutto bene. Io non vedo l’ora di ripartire, di rimontare in sella, riaccendere la moto e raccontarvi di altri viaggi e altre esperienze”.

Infine, Gianluca ha voluto ringraziare i follower per tutto il supporto e l’affetto dimostrato in queste ore: “In realtà questa storia la voglio fare per ringraziare tutti quanti voi che mi avete scritto migliaia di messaggi che mi hanno proprio riempito il cuore in un momento delicato come quello del post incidente tra ospedali, attesa di esami importanti, le ansie, le paranoie che ti vengono, la paura di quello che potrebbe essere…”.