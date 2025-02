Uomini e Donne, ex volto sbarca su OnlyFans: le parole della moglie

Diego Daddi, ex volto di Uomini e Donne e marito di Elga Enardu, ha sconcertato il web con il lancio del suo canale OnlyFans. Ovviamente in molti hanno subito pensato che a seguito della notizia, sarebbe scoppiata la crisi tra lui e la moglie. A smentire i rumor è stata proprio Elga.

LE PAROLE DI ELGA – Diego ha deciso di annunciare di essere approdato su OnlyFans attraverso una IG Story. L’uomo, infatti, ha pubblicato una foto semi nudo, accompagnato dalla frase: “Entra nel mio mondo”.

Sul canale, accessibile a pagamento per 25 dollari al mese, Diego invita le sue follower a scoprire un lato di sé definito “che condivide solo con chi è pronto a scoprire di più”.

A zittire le speculazioni su una possibili crisi di coppia è stata proprio la Enardu. L’ex volto di UeD ha così dichiarato sui social:

“Vi avevo promesso un piccolo chiarimento, poi mi era passata la voglia leggendovi perché ho letto cose che non stanno né in cielo né in terra. Non hanno hackerato il profilo di Diego, io e Diego non siamo assolutamente in crisi ma abbiamo avuto un momento di nervosismo che forse abbiamo sbagliato sui social, ma io sono un po’ sparita per due giorni ma l’unico modo per lanciarci delle frecciate era Instagram, sbagliato, non lo farò mai. Per quanto riguarda la scelta lavorativa di Diego io sono assolutamente a favore di questo suo progetto perché ritengo che uno possa esprimersi come meglio crede soprattutto se non lede nessuno, ognuno faccia di sé ciò che vuole”.

Per la moglie, la decisione del marito non è segno di dissidi, ma semplicemente un’opportunità per esprimersi e, perché no, guadagnare attraverso un progetto lavorativo innovativo. Diego ha inoltre inaugurato un profilo “professionale” su Instagram, denominato MrDaddiofficial, che conta già 1.700 follower e funge da volano per la sua attività su OnlyFans.