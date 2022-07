Uomini e Donne, Fabio Colloricchio: “Mia madre non sarà presente al parto di Violeta”

Brutte notizie per Fabio Colloricchio, ex volto di Uomini e Donne, che a breve diventerà papà per la prima volta. Recentemente, però, l’uomo ha annunciato un brutto imprevisto.

“Mia mamma non sarà presente al parto” – Grazie alla partecipazione a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Fabio ha conosciuto Violeta Mangrigan. Una volta conclusa l’esperienza nel reality, l’ex tronista si è trasferito a Madrid per l’ex naufraga.

Dall’amore degli ex naufraghi, a breve, nascerà Gala, la loro prima figlia. Molto attiva sui social, la coppia ha costantemente aggiornato i fan riguardo la gravidanza di Violeta. Nonostante l’imminente evento, i due futuri genitori sono stati colti da un brutto inconveniente.

A rivelare l’accaduto è stata Violeta, sfogandosi sui social. Stando a quanto raccontato Alicia, la suocera della donna, non potrà essere presente al parto:

“La madre di Fabio ci ha chiamato piangendo. Non riusciva a smettere di piangere. Lei è risultata negativa al tampone mentre il marito è asintomatico ma per prassi non possono venire qui. Sabato 30 luglio è il suo compleanno e tutti speriamo che Gala arrivi proprio quel giorno”