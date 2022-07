Uomini e Donne, Fabio Colloricchio pronto a diventare padre. Violeta ha pagato 1.900 euro una stanza per partorire

Ormai siamo agli sgoccioli, Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan stanno per diventare genitori della piccola Gala. I due si sono conosciuti nel 2019 alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes.

Violeta non ha badato a spese

La modella e influencer ha documentato la gravidanza sui social e proprio in questi giorni ha fatto delle importanti confessioni. Violeta ha spiegato ai suoi follower che vuole partorire nel modo più tranquillo possibile e con tutti i comfort necessari, senza badare a spese. Per questo motivo, con l’aiuto di Fabio, la giovane ha affittato una stanza privata della clinica dove partorirà alla modica somma di 1.900 euro.

La Monteprincipe di Boadilla è una clinica dove Violeta si è affidata per la sua gravidanza. La camera in questione è spaziosa, luminosa e con una grande vasca. Inoltre, avrà anche altri privilegi come l’assistenza di un’ostetrica personale un mese prima del parto e nel giorno della nascita della bambina.

“Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto” ha sottolineato la modella e influencer, desiderosa di avere tra le sue braccia la piccola Gala. L’ultimo controllo è andato bene ma il medico le ha sconsigliato di mangiare la sua placenta.

La giovane infatti era pronta a seguire la moda di alcuni vip, ma dopo l’avvertimento del medico ha subito cambiato idea. Per questo motivo, ha deciso di utilizzare la placenta come fertilizzante per il giardino.