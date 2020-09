Uomini e Donne, Facundo dopo esser stato cacciato dallo studio: “Tanto le persone parleranno sempre…”

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 22 settembre, si è assistito ad una scena inaspettata. Infatti, nel corso della puntata è stato cacciato dallo studio il corteggiatore Facundo dopo un suo comportamento per nulla rispettoso. Dopo le varie critiche che ha ricevuto sui social, il corteggiatore ha deciso di dire la sua.

LO SFOGO SUI SOCIAL – Dopo quanto si è visto durante l’ultima puntata andata in onda, l’oramai ex corteggiatore ha voluto dire la sua riguardo la questione. Tramite le sue IG Stories, l’argentino ha ripostato dei brevi filmati della puntata, scrivendo:

“Sono orgoglioso della risposta che ho dato a quel tipo di persona. Sii sempre rispettoso, ma sii fermo con la tua filosofa e questo ti renderà prezioso. Le persone parleranno sempre, nel bene o nel male. L’importante è quello che pensi di te stesso. È giusto affermarsi come persona e far conoscere la propria filosofia, tanto le persone parleranno comunque. L’importante è che tu ami la tua vita”.

Inoltre, in un successivo video, l’argentino ha voluto mettere in chiaro ulteriormente ciò che è accaduto all’interno dello studio: “Sto facendo questo video per spiegare cosa è successo a U&D e perché sono stato eliminato. Come tutti sanno io ci sono andato per divertirmi e per conoscere meglio gli italiani, visto che vivo qui solo da un anno. Purtroppo ho avuto quell’atteggiamento, ho dato la mia risposta perché è sempre giusto farlo con rispetto. È giusto affermarsi come persona e far conoscere la propria filosofia, tanto le persone parleranno comunque. L’importante è che tu ami la tua vita”.

COSA È SUCCESSO? –A far arrabbiare Maria De Filippi è il comportamento che Facundo ha avuto nei confronti della tronista Jessica. È tutto iniziato durante il momento del ballo, dove il ragazzo ne ha approfittato per dirle che da lei voleva solo un’amicizia, volendo corteggiare Sophie. Questo suo comportamento non è affatto piaciuto a nessuna delle due corteggiatrici, portando la conduttrice a cacciarlo dal programma.