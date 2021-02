Uomini e Donne, fan sorpresi: inaspettata uscita tra due non scelte

Poche ore fa, a lasciare senza parole i fan di Uomini e Donne sono stati due amati ex volti del programma. Si tratta dei due ex corteggiatori che non sono stati scelti: Beatrice Buonocore e Giovanni Di Bonaventura.

L’USCITA TRA I DUE – Nel corso di queste ultime due settimane, il pubblico di UeD ha assistito alla fine di due dei troni più seguiti di questa edizione. A scegliere sono stati Davide Donadei e Sophie Codegoni, emozionando i fan.

A pochi giorni dalla messa in onda dalla scelta di Sophie, a catturare l’attenzione sono le due non scelte. Agli utenti dei social, infatti, non è sfuggita l’IG Story condivisa da Beatrice.

A gran sorpresa oggi, 20 febbraio, la Buonocore è uscita in compagnia di Giovanni, ex corteggiatore della Codegoni. Da quanto emerso dai social, non è stato ancora appurare se si sia trattato di un incontro casuale o di un vero e proprio appuntamento.

Nell’IG Story incriminata l’ex corteggiatrice ha voluto scrivere “Mi è sembrato di incontrare un Dibo”. Giovanni ha condiviso la storia nel suo profilo, aggiungendovi anche il luogo in cui si trovavano: Giulianova. Attualmente Di Bonaventura abita nei pressi di Teramo e gioca nella squadra di basket della città. Cosa ci faceva Beatrice a Teramo? La ragazza, infatti, non è abbruzzese e molti trovano improbabile un incontro casuale con Giovanni.

Sebbene i due non abbiano commentato le teorie nate attorno a questo incontro, sono tanti i fan che hanno iniziato a chiedere a gran voce la nascita di una nuova coppia.