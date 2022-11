Uomini e Donne, Federica Aversano abbandona il trono: ecco le sue parole

Federica Aversano è tornata a parlare sui social dopo la messa in onda di Uomini e Donne in cui ha abbandonato il trono

Federica Aversano ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, nonostante avesse ben due corteggiatori. La puntata è andata in onda ieri pomeriggio e l’ex tronista successivamente ha riattivato il suo profilo Instagram. La giovane ha voluto dare le sue spiegazioni, non solo in studio ma anche ai suoi follower.

Federica abbandona il trono: “Non sono serena”

Nella puntata di ieri pomeriggio, Federica ha annunciato a tutti che avrebbe abbandonato il suo percorso da tronista. Le motivazioni sostanzialmente sono semplici: non è riuscita a legarsi a nessuno, non era più serena nello studio e questo le precludeva la possibilità di conoscere qualsiasi ragazzo.

Gianni Sperti e Tina Cipollari non l’hanno presa benissimo e l’hanno accusata di essere stata falsa sin dall’inizio, perché a quel punto avrebbe potuto eliminare i suoi corteggiatori e farne scendere altri. Tuttavia, la giovane è rimasta ferma nella sua decisione e ha lasciato il programma. Prima di farlo, però, ha voluto sottolineare di non avere nessuna frequentazione fuori dal programma.

La Aversano è impegnata fuori? Le segnalazioni

A Deianira Marzano, esperta di gossip, è arrivata una segnalazione circa la situazione sentimentale di Federica: “Ti assicuro che Federica Aversano ha un altro. La conosco bene. Per questo ha lasciato”. Alla luce di queste voci, l’ex tronista ha riattivato il suo profilo Instagram e ha deciso di chiacchierare un po’ con i suoi follower tramite stories.

“Prima di tutto volevo ringraziarvi perché ho ricevuto un casino di messaggi. Mi fa stranissimo, perché in tre mesi mi sono disintossicata praticamente, però mi fa tanto piacere, giuro. Ho letto una marea di stronz**e perché ne ho letto veramente tante. Ma se tenevo a un altro… tappezzavo l’Italia, appendo cartelloni con sto poraccio!” ha detto scherzando la Aversano.

Successivamente la giovane ha aperto il classico box delle domande per rispondere ai suoi fan e ha ribadito ancora una volta di aver fatto la scelta giusta. Federica non stava più bene con sé stessa, non era serena e non riusciva a dare il meglio, per questo ha deciso di abbandonare il programma.