Uomini e Donne, Federica Aversano rivela alcuni retroscena del suo abbandono

Federica Aversano ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, nonostante avesse ben due corteggiatori. In queste ultime ore, l’ex tronista ha rilasciato un’intervista per MondoTv24 e ha svelato alcuni retroscena sul suo abbandono.

Le sue parole su Instagram

Come vi abbiamo anticipato in un altro articolo, la Aversano ci ha tenuto a dare la sua versione tramite delle stories su Instagram. Nello specifico, la giovane ha voluto mettere a tacere dei gossip falsi su di lei, come quelli che la vedrebbero in realtà impegnata fuori dallo studio.

“Prima di tutto volevo ringraziarvi perché ho ricevuto un casino di messaggi. Mi fa stranissimo, perché in tre mesi mi sono disintossicata praticamente, però mi fa tanto piacere, giuro. Ho letto una marea di stronz**e perché ne ho letto veramente tante. Ma se tenevo a un altro… tappezzavo l’Italia, appendo cartelloni con sto poraccio!” ha detto.

Alcuni dettagli sul suo abbandono

Nell’ultima intervista, l’ex tronista ha deciso di essere più espansiva e raccontare nel dettaglio tutti i motivi che l’hanno portata a questa difficile decisione. Per prima cosa, Federica ha rivelato di avere qualche problema a casa e quindi non è mai riuscita a godersi il suo percorso a pieno poiché la sua mente vagava e i pensieri erano molti. Successivamente, ha ammesso di aver avuto qualche problema con lo staff di Uomini e Donne, in particolare con Tina Cipollari, la quale non perdeva mai occasione di attaccarla e denigrarla. Questo ha reso il suo percorso ancora più difficile, tanto da non volerlo continuare.

A questo punto, la giovane ha anche rivelato se ha sentito i suoi corteggiatori dopo l’abbandono e cosa ne ha fatto dei regali ricevuti. Nello specifico, l’ex tronista ha ricevuto dei biglietti per Disneyland ma ha specificato di averli rispediti indietro ai ragazzi. Federica, infine, ha speso delle belle parole per Stefano e ha ammesso di averlo risentito fuori dal programma. Su Federico, invece, non è dello stesso avviso: non l’ha più sentito e questo ha confermato tutti i suoi dubbi su di lui.