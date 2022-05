Uomini e Donne, Federica Aversano su Riccardo Guarnieri: “È interessante”

Reduce dalla sua avventura a Uomini e Donne, Federica Aversano è stata intervistata dal magazine del programma. L’ex corteggiatrice ha parlato del suo percorso al dating-show, dicendo la sua anche su Riccardo Guarnieri.

LA SUA SU MATTEO – Federica ha corteggiato Matteo Ranieri, che però non è riuscito a conquistare. L’ex tronista, infatti, è uscito dallo studio al fianco di Valeria Cardone, con cui è attualmente impegnato.

Nel parlare di Matteo, la ragazza si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione. La Aversano ha infatti rivelato che, nonostante la scelta fatta da Ranieri, ha provato malinconia per i momenti trascorsi insieme. Proprio per questo avrebbe voluto scrivergli, per rivelargli ciò.

“È interessante” – Nonostante Federica non sia più presente in studio, recentemente un volto noto di Uomini e Donne ha parlato di lei. Si tratta di Riccardo Guarnieri, da poco tornato nel parterre del Trono Over. Il Cavaliere ha fatto qualche apprezzamento sull’ex corteggiatrice, ammettendo di provare un certo interesse per lei.

Riguardo a quanto detto da Riccardo, la ragazza ha ammesso: “È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo, ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto”.

Nel parlare di Guarnieri, Federica non ha potuto non tirare in mezzo Ida Platano. Secondo l’ex corteggiatrice, nella Dama si è riacceso il sentimento, cosa non accaduto da parte di Riccardo. Parlando sempre di Ida, la ragazza ha aggiunto: “Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me (ride)”.