Uomini e Donne, Federico Mastrostefano presenta la sua nuova fidanzata

Federico Mastrostefano è sicuramente uno degli ex tronisti di Uomini e Donne più conosciuti. Oggi l’uomo ha quarant’anni e sembrerebbe ormai lontano da quella vita; tuttavia, i fan ancora ricordano il suo percorso durato un anno in cui scelse Pamela Compagnucci. La loro storia durò dal 2009 alla partecipazione dell’ex tronista a L’Isola dei Famosi nel 2010.

UN NUOVO AMORE PER FEDERICO – Oggi le strade di Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci sono definitivamente divise ma, nonostante questo, l’uomo ricorda con affetto la sua ex fidanzata. Durante un’intervista per Uomini e Donne magazine, Federico ha presentato la sua nuova fidanzata, Veronica Quintieri.

“Dopo tanti anni, credo di essermi innamorato di una ragazza, Veronica Quintieri. Ci conosciamo da due anni ma stiamo insieme da circa un anno. Mi è stata vicina nel periodo più difficile della mia vita, quando ho perso mio padre” ha esordito l’ex tronista, il quale ha subito un grave lutto in famiglia.

“Quando mio papà si è ammalato, inizialmente avevo deciso di interrompere la relazione con Veronica, per stargli vicino e occuparmi di lui. Poi, nelle sue ultime settimane di vita, Veronica senza che glielo chiedessi è stata sempre con me, in ospedale, ad assisterlo” ha continuato Federico Mastrostefano.

LA VITA DA LATIN LOVER ORMAI ABBANDONATA – L’ex tronista ha ammesso di essere completamente innamorato di Veronica, tanto da non guardare più nessuna donna. “Ho occhi solo per lei: oggi come oggi, se vedo una bella ragazza, neanche mi giro a guardarla. […] È gelosa. Io non lo sono perché lei non mi dà modo di esserlo: vedo che ha occhi solo per me. Mi fido ciecamente” ha svelato.

Infine, Federico Mastrostefano ha ammesso di apprezzare alcune donne del parterre femminile del trono over. “Tra le dame Over ci sono tante belle ragazze tra cui Pamela Barretta e Valentina Autiero: loro hanno un carattere tosto, frizzante. Mi attira molto questo aspetto in una donna” ha svelato l’ex tronista e precisato che se fosse single proverebbe a corteggiarle. Per vedere le foto, cliccate qui.