Uomini e Donne, Federico Nicotera beccato mentre bacia una corteggiatrice

Federico Nicotera è attualmente tronista in questa edizione di Uomini e Donne. Il ragazzo, originario di Roma, non è ancora pronto per la scelta ma in molti credono che in realtà sia tanto preso dalla sua corteggiatrice Carola Carpanelli.

Esterna romantica

Nelle ultime ore, il tronista è stato pizzicato in giro per Roma proprio con quest’ultima in una romantica esterna. I due si trovavano davanti alla Fontana di Trevi e proprio lì è scattato un bacio molto romantico, il secondo per la coppia.

L’esterna non è ancora andata in onda, pertanto la vedremo nelle prossime registrazioni. I due però sono stati avvistati da parecchi fan del dating show, i quali hanno anche scattato delle foto e fatto video.

Il primo bacio dopo il chiarimento

Nel frattempo, abbiamo visto Federico Nicotera e Carola Carpanelli chiarirsi in un’esterna-chiarimento. I due, infatti, per l’occasione si sono scambiati un tenero bacio, il primo, e hanno fatto sognare i fan della coppia.

C’è da dire, però, che attualmente Federico ha altre corteggiatrici e non si sta precludendo nessuna conoscenza. Infatti, nella puntata di ieri il giovane ha letteralmente rincorso fino a fuori gli studi un’altra sua corteggiatrice per convincerla a rientrare. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.