Uomini e Donne, finita la storia tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino

La storia tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino, entrambi ex volti di Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al capolinea. Già nei giorni precedenti, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi aveva suggerito attraverso un’intervista a Casa Lollo di trovarsi in una fase di crisi con l’ex dama incontrata nel parterre del Trono Over.

La crisi, secondo quanto raccontato da Maurizio, sembra essere attribuita alla grande distanza geografica e agli impegni che entrambi devono affrontare. In un post recente sul suo account Instagram, l’ex cavaliere ha ufficialmente annunciato la fine della storia con l’ex dama.

Le parole dell’ex cavaliere

Tramite un post su Instagram, l’ex cavaliere ha annunciato la fine della sua storia d’amore facendo intendere di essere stato lasciato dalla donna: “Colpito e affondato, inutile nasconderlo. Accetto la decisione di Elena. Quando scrive che non sono pronto e ho ancora molte cose da risolvere probabilmente dice il vero ma ciò non toglie nulla al sentimento che ho provato e che provo per lei.

E quando sento e leggo ancora certi commenti su presunti piani, accordi e complotti da noi orditi (ai danni di chi? A che pro?) faccio molta fatica a trattenermi pensando ai tanti protagonisti di teatrini che continuano ad andare in scena. C’è chi per quella sedia venderebbe l’anima al diavolo e c’è chi spontaneamente l’ha lasciata”.

Successivamente ha fatto una richiesta: “Ad ogni modo non è più un mio problema e in questo momento devo pensare solo a me e voltare pagina. Un favore chiedo a tutti coloro che in questi giorni mi hanno subissato di domande: non domandatemi più di lei, anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita.

Il rispetto reciproco è tale da non cascare nella tentazione di aprire botta e risposta che sarebbero tanto inutili quanto penosi. Non è andata bene e tocca prenderne atto. Quel che dovevano dirci ce lo siamo detti direttamente con franchezza e l’immagine che vorrei che di noi restasse è solo questa. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi”.