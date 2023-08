Uomini e Donne, finita l’amicizia tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari: “Comportamento da bulla”

La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi in casa Mediaset è appena iniziata: via influencer, personaggi trash e contenuti diseducativi. Dalla prossima stagione, l’emittente televisiva alzerà il proprio livello culturale, dando ovviamente anche spazio al divertimento. Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista a Tag24 e ha dato la sua opinione su questo cambiamento drastico. Nel raccontare la sua versione, l’uomo ha fatto un riferimento anche a Tina Cipollari.

Giorgio Manetti dalla parte di Pier Silvio Berlusconi

Secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne, l’amministratore delegato di Mediaset avrebbe preso una saggio decisione nel rivoluzionare l’emittente televisiva. Proprio a seguito della volontà di mettere fine al trash, una delle prossime ad essere silurate da Mediaset potrebbe essere Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, è a forte rischio, anche se per ora non ci sono delle reali conferme.

A tal proposito, Manetti ha dichiarato: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Cosa penserà l’opinionista di queste parole?

Ritorno a Uomini e Donne escluso

Una fetta di pubblico vorrebbe il ritorno in studio per una possibile riconciliazione con Gemma Galgani, con la quale ha avuto una storia d’amore importante. Per ora non sembrerebbero esserci speranze: “Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non darei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere”.