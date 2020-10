Uomini e Donne, finita tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne napoletano, messa da parte la sua esperienza in tv e la storia con Veronica Burchielli, è tornato a sorridere con Francesca Brambilla, nota al pubblico per essere una delle protagoniste del gioco a premi Avanti Un Altro!, condotto da Paolo Bonolis.

La ragazza ricopre il ruolo della Bona Sorte ed è molto amata dal pubblico di Mediaset. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, la ragazza ha svelato di aver chiuso con Alessandro Zarino e di volersi concentrare solo sulla sua carriera. Inoltre, proprio “a causa” della storia con l’ex tronista, la ragazza ha rifiutato un ruolo importante in tv.

“Non voglio parlare troppo di lui. La nostra frequentazione è finita qualche settimana fa. Abbiamo due vite completamente opposte e forse, devo ammetterlo, non sono pronta davvero per buttarmi in una relazione sentimentale. Adesso voglio pensare solo al mio lavoro” ha detto la Brambilla.

LA PARTECIPAZIONE AL GFVIP – Proprio per questa sua storia con Alessandro Zarino, la ragazza ha rifiutato la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip di quest’anno: “Al Grande Fratello era fatta, sarei dovuta entrare. Ma ho rinunciato all’ingresso nella Casa per la relazione che avevo all’esterno e per stare con lui. Poi, purtroppo, la nostra storia è finita poco dopo l’inizio del reality e tutto è saltato”.

IL RINGRAZIAMENTO AI FAN – “Il web è impazzito, tantissimi mi dicevano: “Se togliete Francesca non guardiamo più il programma”. Un affetto che mi ha colpito. Sono fortunata ad avere un seguito così vasto, fedele e bello. Vedere che il pubblico tiene a te è incredibile” ha svelato Francesca sul pubblico caloroso di Canale 5.