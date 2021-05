Uomini e Donne, fiocco azzurro per Silvia Ferrara: ex tronista è mamma per la prima volta

Ieri, 14 maggio, è diventata mamma Silvia Ferrara, ex tronista di Uomini e Donne. Ad annunciare il lieto evento è stato il compagno, Andrea La Mantia, calciatore dell’Empoli, condividendo una IG Story.

“Mamma e Papà già ti amano” – Nota per aver partecipato a Uomini e Donne nel lontano 2014, inizialmente Silvia aveva vestito i panni di corteggiatrice di Fabio Colloricchio, per poi salire sul noto trono di Mediaset dopo non esser stata la scelta dell’ex tronista. L’esperienza della Ferrara, però, è stata breve. Durante la sua avventura come tronista, la ragazza ha conosciuto Andrea e abbandonato il mondo dello spettacolo. Attualmente, infatti, Silvia ha deciso di dedicarsi ai social e al lavoro di influencer.

Originaria di Catanzaro, Silvia ha conosciuto La Mantia quando ancora giocava nel Cosenza. Insieme dal 2015, il 25 dicembre 2020 i due hanno deciso di annunciare sui social l’arrivo del primo figlio:

“Nonostante nell’ultimo periodo io sia stata abbastanza riservata sulla mia vita privata, oggi sento la necessità e la gioia di condividere con voi una lieta notizia. Molto presto io e Andre saremo in tre. Inizia un nuovo capitolo della nostra vita insieme e non vediamo l’ora”.

È di ieri la notizia che vede la nascita del primo figlio della coppia. Ad annunciarlo è stato proprio il calciatore tramite IG Story, rivelando il nome del nascituro: Lorenzo. Un nome di origine latina, “Laurentius”, “abitante di Laurento” ossia “città dell’alloro”. Oltre al nome, il neo papà ha teneramente aggiunto: “Mamma e papà già ti amano”.