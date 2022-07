Uomini e Donne, fiocco rosa per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: come ha reagito l’ex tronista?

Tra le coppie più amate e longeve di Uomini e Donne c’è certamente quella formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, facendolo sognare con la loro storia d’amore.

Solo qualche settimana fa, la coppia ha spiazzato tutti con un inaspettato annuncio: diventeranno genitori per la prima volta. Claudia e Lorenzo, inoltre, hanno anche svelato il sesso del nascituro. Come avrà reagito Riccardi alla notizia?

LA REAZIONE DI LORENZO – Come accaduto con l’annuncio della gravidanza, Lorenzo e Claudia hanno deciso di utilizzare nuovamente Instagram per un’altra bellissima notizia: il sesso del bebè in arrivo.

L’ex corteggiatrice ha condiviso sui social il gender reveal, la festa in cui i genitori e gli invitati scoprono il sesso del nascituro. I futuri genitori, come mostrato anche su Instagram, hanno scoperto che sono in attesa di una femmina.

La domanda che tanti fan della coppia si sono posti è una: come ha reagito Lorenzo alla notizia? A rispondere a questa curiosità è stata Claudia, rivelando nelle sue IG Stories che:

“Ha confessato che sotto sotto desiderava la femmina, solo che non voleva ammetterlo perché inizia ad essere geloso già adesso. Figuriamoci dopo. E’ già uscito pazzo!”.