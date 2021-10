Uomini e Donne: fiori d’arancio per la prima tronista del dating show

Si è sposata Lucia Pavan, la prima tronista nella storia di Uomini e Donne. La donna è convolata a nozze con Sacha Avolio, con cui nel 2014 ha avuto Isabella, la loro prima figlia.

LA PRIMA TRONISTA – Come affermato in precedenza, Lucia è stata la primissima tronista nella storia del rinomato programma di Maria De Filippi. Inoltre, la donna è stata corteggiata da uno dei volti più popolari di UeD: Costantino Vitagliano.

La Pavan, però, non ebbe il suo lieto fine. L’ex tronista, infatti, scelse di uscire dallo studio insieme a Costantino. L’ex corteggiatore, però, non volle iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere.

IL MATRIMONIO CON SACHA – E se non ha trovato l’amore a Uomini e Donne, il cuore di Lucia è tornato a battere per Sacha. Prima di fare il grande passo, i due sono stati insieme per ben dieci anni.

Sul loro matrimonio, la Pavan ne ha recentemente parlato in un’intervista a Isa&Chia: “Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole. Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista. Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore”.

Prima però di convolare a nozze, i due, a causa della pandemia, hanno dovuto rimandare per ben tre volte. Nonostante questi ostacoli, però, i due hanno potuto pronunciare il loro ‘si’.