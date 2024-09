Uomini e Donne: fiori d’arancio per Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Sabato 14 settembre è convolata a nozze un’amata coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ex protagonisti del Trono Classico, che hanno voluto condividere alcuni scatti del matrimonio nei loro canali social.

FIORI D’ARANCIO – I due si sono conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne, quando Teresa ha preso parte al programma come tronista e Andrea era uno dei suoi corteggiatori. Una volta avvenuta la scelta, però, il ragazzo ha fatto un passo indietro. Dal Corso, però, è tornato sui suoi passi ed è riuscito a riconquistare la ragazza.

A distanza di alcuni anni dall’inizio della loro love-story, i due ex volti di UeD sono convolati a nozze. I due hanno deciso di sposarsi in Costiera Amalfitana, insieme ai loro amici più cari e ai familiari. Teresa è arrivata in chiesa a bordo di un’auto d’epoca e ad aspettarla c’era il suo neo marito.

Per l’occasione l’ex tronista ha indossato un elegante abito da sposa, composto da un corpetto in pizzo, maniche trasparenti e decorate da punti luce e un’ampia gonna con strascico. Andrea, invece, ha optato per un completo bluette.

I neo sposi hanno voluto condividere la gioia con i loro numerosi fan, condividendo su Instagram un carosello di foto scattate prima e dopo la cerimonia. Ad accompagnare le immagini è la seguente didascalia:

“14.09.2024. Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni, ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità”.