Uomini e Donne, fiori d’arancio per una protagonista del programma

Anna Munafò, ex protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato il suo matrimonio sui social! La ragazza, quest’anno molto sfortunata in amore, ha dato la notizia a cose fatte per tutelarsi da occhi indiscreti. Sotto lo scatto si legge “Buon principio a noi”.

LA RELAZIONE CON MATTIA MORELLI – Anna, qualche anno fa, ebbe una relazione con il tentatore toscano Mattia Morelli. La storia finì malissimo con reciproche accuse e ricriminazioni.

LA STORIA CON MATTEO MILIOTI – Un anno fa la ragazza ebbe una seconda occasione con Matteo Milioti, personal trainer. Molti anni prima i due ebbero un’intensa storia d’amore che spinse Anna a credere di aver trovato l’amore della sua vita. Purtroppo così non fu e ha svelato al Magazine di Uomini e Donne le sue perplessità: “Pensavo di aver trovato la persona giusta, quella che avrebbe coronato il mio sogno. Quella che avrebbe condiviso con me il giorno più importante della mia vita. Sono passati due mesi e mezzo, è stata un’estate difficile, è finita una storia importante. Non ti nascondo che ho passato giornate chiusa in casa con il telefonino tra le mani a leggere e rileggere messaggi, a guardare le nostre foto, ma poi c’è il tempo che è il migliore dei medicinali… come alla fine di ogni tunnel arriva sempre la luce”.

Tuttavia, Anna ha ritrovato la felicità e può iniziare il nuovo anno con la serenità che tanto cercava.