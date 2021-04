Uomini e Donne: flirt in corso tra due ex concorrenti? Le IG Stories sospette

Come è spesso accaduto, all’occhio attento degli utenti di Instagram non sfugge nulla. Non sono passate inosservate le IG Stories condivise da due noti ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Daffrè, ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island, e Sophie Codegoni, una delle ultime ex troniste.

INSIEME NELLO STESSO LUOGO? – Come ha fatto notare anche Deianira Marzano, nota nel mondo del gossip, i due ex volti del dating show sono attualmente insieme. Da quando emerso dalle recenti storie che i due ragazzi hanno condiviso su Instagram, starebbero trascorrendo del tempo sul Lago di Como.

Se si osservano attentamente le immagini di Luca, si può notare come il terrazzo e la pianta sembrerebbero gli stessi presenti anche nei video girati dalla Codegoni. Anche il panorama mostrato da entrambi, inoltre, sembrerebbe lo stesso.

Nel vedere le IG Stories dei due, gli utenti del noto social hanno subito iniziato ad ipotizzare un presunto flirt. Sarà realmente così? Nonostante le supposizioni dei fan di Uomini e Donne, da parte di entrambi non è stata rilasciata alcuna dichiarazione.

Inoltre, solo poche settimane fa la Codegoni si era trovata al centro delle polemiche. Finita la sua breve storia con Matteo Ranieri, il corteggiatore conosciuto e scelto nel dating show, l’ex tronista è stata accusata di aver mentito. È infatti emerso, tramite segnalazione, un flirt con un ragazzo conosciuto durante la sua avventura a UeD. Storia smentita sia dal ragazzo che da Sophie.