Uomini e Donne, flirt tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? Le segnalazioni

Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno creato una grande amicizia all’interno di Uomini e Donne. Tuttavia, per alcuni motivi ignoti, i due non si sono rivolti parola per un bel po’ di mesi. Inaspettatamente, però, la coppia di amici ha ripreso a frequentarsi scatenando i fan più accaniti.

La fine della storia con Soraia

L’ex tronista, con una semplice e diretta stories su Instagram, ha annunciato la fine della relazione con Soraia chiedendo ai follower di rispettare anche la sua privacy in un momento difficile. Ecco le sue parole sul social: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca”.

In un primo momento, la colpa della fine della storia d’amore è stata attribuita a Soraia, accusata di avere un altro uomo. Tuttavia, la giovane si è limitata a dichiarare: “Tra me e Luca è finita non per tradimenti ma per mancanze da parte sua, quando è uscito dalla casa ho ritrovato un’altra persona e i suoi atteggiamenti mi hanno ferita”.

Torna l’amicizia con Matteo Ranieri: cosa c’è sotto?

Dopo la fine della relazione con Soraia, inaspettatamente Luca Salatino si è mostrato sui social di nuovo con Matteo Ranieri. Stando alle segnalazioni circolate sui social, pare che i due si fossero allontanati proprio a causa di Soraia poiché quest’ultima è molto amica della non scelta di Matteo. Per questo motivo, condizionava il suo modo di pensare parlando male di Ranieri.

Amedeo Venza ha condiviso tra le sue stories alcune segnalazioni su Luca e Matteo, una delle quali di tipo prettamente romantico. Secondo alcuni, infatti, tra i due potrebbe esserci un flirt ma è chiaro che al momento si tratti solo di un pettegolezzo senza alcuna prova. Lo stesso Amedeo, infatti, ha commentato la vicenda: “Mi state mandando tantissimi messaggi su loro due e molti devo dire stanno insinuando che ci sia del tenero! Non credo, se così fosse non ci sarebbe nulla di male. Siamo nel 2045”.