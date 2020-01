Uomini e Donne, forte lite tra Lorenzo Riccardi e Carlo Pietropoli

Oggi pomeriggio è andato in onda il consueto appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. La puntata è stata molto colorita a causa di un forte litigio avvenuto in studio tra Lorenzo Riccardi, da poco opinionista e Carlo Pietropoli, tronista.

CARLO PIETROPOLI ATTACCA LE SUE CORTEGGIATRICI E LORENZO RICCARDI LO RIPRENDE – Tutto è iniziato quando Carlo ha attaccato le sue corteggiatrici e le ha accusate di non essere davvero interessate a lui. Sono volate parole molto pesanti (come “mezza donna” ad esempio) che hanno portato una di loro ad abbandonare lo studio. Il tronista non è stato molto carino nei loro confronti, forse un tantino più tollerabile con Cecilia Zagarrigo. A queste “offese” gratuite nei confronti delle ragazze, Lorenzo Riccardi, da poco opinionista, ha risposto per le rime. Il ragazzo, però, si è ritrovato davanti un Carlo gonfio di rabbia, il quale si è alzato addirittura dal trono.

“Sto parlando, non mi rompere le p…e” ha tuonato il tronista in faccia a Riccardi, il quale ha risposto prontamente: “Con me stai a fare il fenomeno, siediti!”. La lite, però, non si è fermata a queste due battute ma è andata avanti per le lunghe. Carlo, sempre con una certa aggressività, ha risposto a Lorenzo: “A fare il personaggio son buoni tutti!” ma il Cobra non si è lasciato sopraffare e ha tuonato a sua volta: “Abbassa la cresta, a me non fai paura! Sei un bamboccione, è questo quello che pensa la gente! Svegliati! Dormi in piedi, hai trent’anni! La ninna nanna è finita!”.

Il litigio si è concluso con una battuta di Tina Cipollari, seduta proprio in mezzo ai due ragazzi: “Oggi mi sento in pericolo”.

LORENZO RICCARDI PUBBLICA DELLE STORIES RIFERITE ALLA PUNTATA – Nonostante la lite non sia andata oltre, Lorenzo Riccardi sta ripostando sul suo profilo Instagram alcune stories di fan eccitati per le sue frasi, come “La ninna nanna è finita”. Qualcosa fa pensare che ne vedremo ancora delle belle!