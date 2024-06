Uomini e Donne, Francesca Del Taglia di nuovo single: è finita con Marco Cusmati

Francesca Del Taglia e Marco Cusmati si sono separati dopo anni di relazione. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la rottura sui social, rivelando che la loro storia d’amore è finita male. Dopo aver ufficializzato la loro relazione ad aprile 2023, la coppia ha preso strade diverse in pochi mesi. Francesca ha dichiarato di non voler più sentir nominare il nome del suo ex fidanzato.

La Del Taglia ha ammesso di aver commesso errori nella gestione della relazione, confessando di agire spesso d’impulso piuttosto che razionalmente. Ha spiegato i retroscena della fine della storia, scusandosi per aver reso pubblica la relazione troppo in fretta. Oggi, Francesca ha imparato l’importanza di conoscere bene una persona prima di impegnarsi in una relazione, riconoscendo che gli errori sono parte della natura umana.

Chi è l’ex di Francesca Del Taglia

Francesca Del Taglia è diventata nota al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne come corteggiatrice di Eugenio Colombo. I due si sono innamorati nello studio di Maria De Filippi nel 2012 e hanno continuato la loro relazione dopo il programma. Si sono sposati nel 2014 e hanno avuto un figlio, Zeno, nato nel 2018. Tuttavia, anche questa storia d’amore è finita in una crisi e successiva rottura, mantenendo la privacy per proteggere il loro bambino.

Marco Cusmati, ingegnere di Riccione e padre di due figli, è diventato noto al pubblico dopo la relazione con Francesca. Quest’ultima aveva parlato della sua nuova storia d’amore sui social, cercando una persona che la facesse sentire protetta e amata. Francesca aveva pubblicato una foto con Cusmati, sperando di aver trovato la sua anima gemella.