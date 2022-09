Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ricorre al chirurgo per un intervento: pioggia di critiche e la sua risposta

Francesca Del Taglia ultimamente è sempre al centro del gossip per la sua separazione da Eugenio Colombo, entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne. La donna ha deciso nelle ultime ore di ricorrere al chirurgo per un intervento: questa sua decisione ha attirato parecchie critiche che l’hanno costretta ad un chiarimento.

Storia d’amore finita con Eugenio

I due si sono detti addio dopo 8 anni di amore e la nascita di due bambini. Entrambi hanno preferito il silenzio anche se le recenti stories di Eugenio fanno pensare ad una separazione molto dolorosa, almeno da parte sua. Secondo quanto scritto dall’ex tronista, Francesca lo avrebbe tradito con un altro uomo.

Intervento di riduzione del seno

In queste ultime ore, però, la Del Taglia ha scelto di non parlare della sua separazione ma di continuare la sua vita. Nello specifico, la donna ha dichiarato di volersi sottoporre ad un intervento per ridurre il seno. “Allora ragazzi come vi avevo già anticipato qualche tempo fa avevo pensato di ridurre il seno, adesso che sono anche dimagrita me le vedo un po’ troppo sproporzionate al mio corpo e il dottore mi sta dando degli ottimi consigli” ha spiegato sui social.

Non sono mancate le critiche da parte dei follower, i quali l’hanno accusata di non essere minimamente toccata dalla sua separazione e di vivere come se non fosse successo nulla. “Molto superficiale, pensa solo al suo lato B, non mi sembra triste e dispiaciuta, anzi…” si legge sul suo profilo.

Francesca ha così deciso di fare chiarezza sulla questione: “Quando li ho tenuti io per quattro giorni e lui giustamente si faceva gli affari suoi nessuno ha detto niente. Ma lui uomo può… Forse io sono a lavorare e a lui toccano questi giorni per stare con i bambini? Sai come funziona quando due persone si separano? Non ci vuole la scienza per capirlo…”.