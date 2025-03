Uomini e Donne: Francesca Sorrentino è tornata a sentirsi con l’ex Manuel Maura? Il sospetto dei fan

Un intrigante scambio di messaggi sui social tra Francesca Sorrentino, reduce dal trono di Uomini e Donne, e Manuel Maura ha acceso i sospetti dei fan, alimentando l’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex.

RITORNO DI FIAMMA? Francesca, da poco uscita dal percorso a Uomini e Donne – dove aveva scelto Gianluca Costantino, salvo poi interrompere la frequentazione dopo pochi giorni – ha condiviso su TikTok un video in cui si mostra mentre ammira un tramonto. A corredo dell’immagine, una frase enigmatica: “Immagina di ferire l’unica persona che farebbe di tutto per te”.

Poco dopo, anche Manuel ha pubblicato un video simile con la stessa didascalia. Un trend diffuso sulla piattaforma, ma che per molti fan è sembrato un chiaro segnale di connessione tra i due.

A rafforzare questa ipotesi, un altro video postato da Francesca in cui, visibilmente pensierosa in auto, ha aggiunto il testo della canzone Battito di Fedez: “Mica gli vai sotto la prima volta che vi vedete”, accompagnandolo con la frase “Vorrei guarire, ma non credo”. Parole che hanno fatto ipotizzare che l’ex tronista non abbia ancora voltato pagina del tutto.

Il rapporto tra Francesca e Manuel è stato segnato da alti e bassi. Dopo due anni di relazione, la coppia aveva partecipato a Temptation Island per testare la solidità del legame, ma l’esperienza si era conclusa con una rottura dolorosa. Francesca, durante il falò di confronto, aveva scoperto i numerosi tradimenti di Manuel e aveva espresso tutto il suo disappunto con parole molto dure. I due avevano lasciato il reality separatamente, salvo poi riprendere i contatti nei mesi successivi.

Nonostante il tentativo di riavvicinamento, le differenze caratteriali hanno portato a un’ennesima separazione. Poco dopo, Francesca ha intrapreso l’avventura da tronista a Uomini e Donne, concludendola senza una vera storia d’amore. Ora, però, alcuni indizi sui social fanno pensare che il legame con Manuel non sia del tutto svanito.

Si tratta di semplici coincidenze o di un segnale di riavvicinamento? Il tempo dirà se i fan hanno colto nel segno o se si tratta solo di suggestioni nate nel web.