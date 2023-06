Uomini e Donne, fratello di un’ex tronista vittima di un’aggressione: lo sfogo

Da quanto emerso nelle ultime ore, il fratello di un ex volto di Uomini e Donne sarebbe stato vittima di un’aggressione. A raccontarlo è stata Antonella Perini, ex tronista, attraverso i suoi profili social.

VITTIMA DI UN’AGGRESSIONE – Attraverso le sue IG Stories, Antonella ha voluto denunciare quanto accaduto a suo fratello Michele nella mattinata di lunedì. L’uomo, noto DJ friulano e dipendente di una ditta di bevande, è stato aggredito in strada.

“È accettabile che in una città come Udine (conosciuta per la sua qualità di vita) succedano episodi del genere in pieno giorno?“, ha così tuonato la donna mostrando lo screenshot di un articolo che raccontava l’accaduto.

Il tutto si è svolto alla luce del sole, mentre il 47enne era intento a cercare una pizzeria al taglio per motivi di lavoro. Ad un tratto si è imbattuto in un uomo di circa 30 anni, che lo ha accusato di guardarlo in modo sospetto. Michele non ha avuto modo di poter replicare, venendo subito colpito al volto.

Una volta riuscito a raggiungere la macchina, il Dj si è subito recato al Pronto Soccorso. Ed è proprio nel suo sfogo che Antonella ha voluto ringraziare i medici che si sono occupati del fratello:

“In tanti anni di serate nei locali non è mai capitato di trovarmi in pericolo e il fatto che sia capitato di giorno mentre passeggiavo per strada mi fa pensare un sacco. Concludo con un ringraziamento particolare al pronto soccorso di Udine, ai Carabinieri di Tarcento, alla mia azienda che mi ha sostenuto da subito, alla mia famiglia e a tutti gli amici e conoscenti che mi sono stati vicino e che in questo momento mi stanno scrivendo o chiamando per sapere come sto”.