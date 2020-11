Uomini e Donne, frecciatina di Giulia De Lellis ad Andrea Damante? Lei: “Io non sono così”

In queste ore, Giulia De Lellis ha aperto una grossa polemica su Instagram a seguito di alcune paparazzate non gradite da parte di due sconosciuti. L’influencer si trovava a pranzo con Carlo Beretta, nuova fiamma ed ex amico di Andrea Damante e Giulia non ha apprezzato che fosse stata violata la sua privacy nonostante si tratti comunque di un personaggio pubblico.

GIULIA DE LELLIS PARLA DELLA PAPARAZZATA – Infastidita dalla cosa, Giulia De Lellis ha ingaggiato i suoi follower che dopo soli tre minuti hanno scoperto davvero molte cose su queste due presunte persone che l’hanno disturbata a pranzo con Carlo. Successivamente, in treno la ragazza ha parlato di questa situazione.

Ridendo, nonostante tutto, Giulia De Lellis ha ammesso di essersi sentita proprio violata dalla cosa, non è stato un gesto carino da parte di quelle due persone. “Io alla fine la butto sempre in caciara, come si dice a Roma” ha dichiarato la De Lellis sul suo profilo per far capire che alla fine ha lasciato perdere il tutto con il sorriso.

LA FRECCIATINA AD ANDREA DAMANTE – Tuttavia, la ragazza ha approfittato della situazione per togliersi un sassolino dalla scarpa e replicare alle parole di Andrea Damante a Verissimo. Il ragazzo, nell’occasione, si era detto dispiaciuto da questa mossa di Giulia e Carlo, reputava lui un caro amico e ha insinuato che tra i due fosse iniziata mentre l’influencer era ancora legata al deejay.

“A me non piace passare per quello che non sono, soprattutto perché si tratta di una mancanza di rispetto che ho subito io e che non farei nemmeno al mio peggior nemico” ha iniziato Giulia. “Facile andare in televisione, dire cose basate sul niente, estremizzare su cose che non si sanno e nel frattempo farsi i ca**i propri non si sa da quanti mesi. Siccome non sono quella roba lì, non manco di rispetto, non confondetemi con questa roba qui. Non mi piacciono, io queste cose non le faccio. Magari con un’amica qualcuno lo fa, io no, le mie ex amiche possono confermare. Non è roba mia questa cosa qua. Concludo con una domanda: ma voi un carissimo amico del vostro ex fidanzato, lo guardereste mai? Io, Giulia De Lellis no, ma con un grande amico, non con un conoscente, lì è diverso“ ha concluso l’influencer.