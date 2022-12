Uomini e Donne, frecciatine social tra due corteggiatrici?

Anche fuori dagli studi di Uomini e Donne, pare che Alice Barisciani e Carola Carpanelli non smettano di essere rivali. Stando agli ultimi movimenti social, le due corteggiatrici di Federico Nicotera si sarebbero mandate alcune frecciatine.

FRECCIATINE SUI SOCIAL? – Come di consueto, una volta concluse le registrazioni sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni. Oltre alla decisione di Federico Dainese di abbandonare il trono, non scegliendo nessuna delle sue corteggiatrici, ad essere protagonista del Trono Classico è stato l’altro Federico.

Federico Nicotera, infatti, si trova tra due fuochi. Da una parte c’è Carola che si è mostrata delusa dal tronista, arrivando ad uscire dallo studio. Dopo alcune insistenze da parte di Maria De Filippi, la ragazza ha deciso di rientrare, continuando però a ribadire di non voler più corteggiare Federico.

Sembra che la rivalità tra la Carpanelli e Alice continui anche lontano dalle telecamere. Quest’ultima ha infatti pubblicato una storia su Instagram che in tanti hanno pensato fosse una frecciatina rivolta a Carola:

“State lontani da chi non si inc***a mai, non ha mai l’ansia, non sbaglia mai, non si emoziona per niente, non ha nessuna passione, sorride sempre, non dice mai parolacce, sta simpatico a tutti e soprattutto non odia nessuno Sono serial killer”.

Continuando sempre nelle sue IG Stories, Alice ha pubblicato anche un pezzo di Anche Fragile, noto singolo di Elisa.