Uomini e Donne, futuro incerto per Giulia De Lellis? Ecco cosa sta succedendo

In questi mesi la vita di Giulia De Lellis è cambiata radicalmente e ora l’influencer da 4,5 milioni di follower dovrà fare i conti con la realtà. Un futuro incerto attende la ragazza, la quale ha deciso di dare una seconda (o terza) occasione al suo ex fidanzato Andrea Damante. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

GIULIA E LA CRISI CON IANNONE – Dopo l’esperienza dolorosa con Andrea Damante, ex storico conosciuto a Uomini e Donne, la De Lellis iniziò una bellissima storia d’amore con Andrea Iannone, pilota di MotoGP. I due si erano conosciuti per caso ad una cena con i rispettivi fidanzati dell’epoca, Damante e Belen Rodriguez, tuttavia, la chimica tra loro si è fatta subito notare. Sembravano che le cose tra Giulia e Andrea andassero bene, soprattutto dopo la terribile notizia che ha sconvolto il pilota, positivo al test anti-doping.

Come se non bastasse, l’influencer veniva da un periodo molto florido grazie all’uscita del suo libro “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”, ai vertici delle classifiche. Come ormai ben saprete, il progetto ruotava attorno ai diversi tradimenti che Andrea Damante ha riservato alla sua ex fidanzata durante il periodo passato assieme. La De Lellis dichiarò anche ai vari salotti televisivi che, nonostante il sentimento forte, non avrebbe mai potuto perdonare il deejay veronese. Ma allora cosa è accaduto?

GLI AMICI DI IANNONE CONTRO LA DE LELLIS – Gli amici più cari di Andrea Iannone hanno accusato la De Lellis di aver abbandonato il pilota proprio nel momento del bisogno, ovvero quando risultò positivo al test anti-doping. Tuttavia, sia l’influencer sia Iannone dichiararono durante quel periodo di essere più uniti che mai, quindi qualcosa decisamente non torna.

LA DE LELLIS INCONTRA DAMANTE ALLA MILANO FASHION WEEK – Giulia ha partecipato, assieme a Iannone, alla Milano Fashion Week e pare abbia incontrato il suo ex fidanzato. Che la scintilla sia scoccata proprio in quel momento? La verità, per ora, non ci è data saperla però poco tempo dopo la De Lellis è scappata da Lugano per prendere casa a Pomezia vicino alla sua famiglia. Il resto è storia.

IN QUARANTENA CON DAMANTE – I due non hanno dichiarato nulla sui social ma pare che stiano passando la quarantena assieme. Il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che risalgono a qualche giorno fa e i volti di Giulia e Andrea Damante sono inconfondibili. Come se non bastasse, pare che i due stiano lasciando degli indizi sui social, postando più o meno dei dettagli molto simili dei luoghi visitati in questi giorni. Furbi, no? Tuttavia, qualcosa turba l’influencer.

I DUBBI DI GIULIA DE LELLIS – Ora il futuro dell’influencer è incerto. La famiglia non deve aver apprezzato le sue mosse, soprattutto perché alla sorella Veronica piaceva moltissimo Iannone (tanto da lasciargli dei like sui social). Inoltre la mamma, molto amata da Giulia, pare essere scomparsa dai social. Un duro colpo per Giulia De Lellis, da sempre legata alla famiglia.

In passato aveva cercato di perdonare l’ex tronista, senza riuscirci. Adesso però, rischia di perdere anche l’approvazione dei suoi cari poiché aveva intrapreso una storia con Iannone, ma ha deciso di fare un passo indietro tornando con il deejay veronese. Cosa accadrà?