Uomini e Donne, gaffe di Angela Nasti sul treno

Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip per una sua gaffe fatta sul treno. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

ANGELA NASTI FA UNA GAFFE SUL TRENO – La ragazza si trovava sul treno assieme al suo cagnolino e ha deciso di girare delle Instagram Stories per rendere partecipi i fan. Il cane era visibilmente scosso, forse non abituato a viaggiare in treno e l’ex tronista ha spiegato il motivo di tale agitazione. “Dovete sapere che ora si sta calmando ma quando vede il suo riflesso allo specchio inizia ad abbaiare tantissimo” ha svelato la Nasti divertita. “Poi non sia mai che qualcuno si avvicini a me, abbaia come un dannato. È diventata la mia “guarda” del corpo” ha concluso la ragazza.

Esatto avete letto bene, Angela ha detto “guarda del corpo” e non “guardia”. La gaffe non è stata notata dall’ex tronista ma sicuramente non è passata inosservata ai fan. La pagina Instagram Very Inutil People, infatti, ha riportato le dichiarazioni della Nasti. Lapsus o errore intenzionale?