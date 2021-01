Uomini e Donne, gaffe di Beatrice Valli: “Mykonos in Messico”

Beatrice Valli è stata una grande protagonista di Uomini e Donne, e proprio dal dating show di Maria De Filippi uscì con quello che presto sarà suo marito, Marco Fantini. I due vivono una bellissima storia d’amore e attualmente hanno anche una famiglia numerosa composta da due figlie e Alessandro, il primo figlio di Beatrice Valli avuto con un altro compagno. In queste ore, l’influencer ha fatto una gaffe che non è passata inosservata.

GAFFE PER BEATRICE VALLI – Non è la prima volta che l’influencer fa gaffe sui social. In queste ore, ne ha fatta una che non è affatto passata inosservata agli occhi e alle orecchie dei suoi follower. Nello specifico, Beatrice Valli stava parlando di un viaggio fatto in passato, sicuramente prima dell’avvento del Coronavirus; tuttavia, ha fatto parecchia confusione con i luoghi geografici.

Nelle stories, infatti, come ha riportato anche la pagina di gossip Very Inutil People, Beatrice ha iniziato a parlare di un bellissimo viaggio fatto a Mykonos, splendida isola in Grecia. Tuttavia, la ragazza ha successivamente iniziato a parlare del Messico, che sappiamo benissimo si trovi in America Centrale.

“Pensate che a Mykonos mi ricordo riuscivo a ritagliarmi una mezz’ora o 40 minuti di tempo per andare a correre. E pensate che in MESSICO dove eravamo era molto pericoloso, spesso e volentieri mi uscivano da una parte all’altra animali strani e mi veniva un colpo. Ho corso nelle vie più strane dove c’erano buche e burroni. In MESSICO si mangia da Dio, dove sono stata io, non in Messico Messico“ ha detto Beatrice Valli su Instagram, creando una leggera confusione tra i follower.

LA REAZIONE DEGLI UTENTI – Ma quindi dove sarà stata Beatrice Valli, Messico o Mykonos? La reazione degli utenti è stata molto divertente ma non sono mancate le polemiche. “2,7 milioni di follower” scrive desolata una ragazza. “Ma quindi è stata a Mykonos o in Messico?! no scusate interrompete il gioco” scrive un’altra follower del blog di gossip. “Ma perché al posto di fitvia e robe varie non sponsorizzano corsi di geografia, italiano, storia?” scrive un altro ragazzo. Inaspettatamente, Beatrice Valli ha commentato il post della pagina gossip scrivendo in maniera scherzosa: “Pensavo a Mykonos mentre parlavo del Messico. Capitemi dai”. Per vedere il video, cliccate qui.