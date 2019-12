Uomini e Donne, gaffe di Natalia Paragoni: ecco cosa è successo

Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex tronista Andrea Zelletta, si è lasciata andare ad una gaffe grammaticale clamorosa. A riportare l’errore (o dovremmo dire orrore?) la pagina Instagram Very Inutil People.

NATALIA E ANDREA OSPITI A UOMINI E DONNE – In questa settimana la coppia è stata ospite da Maria De Filippi per aggiornare come prosegue la loro emozionante storia d’amore. Natalia ha anche commentato il trono di Giulio Raselli è ha svelato di tifare per Giovanna Abate, la quale durante la puntata ha dato il meglio di sé. La relazione tra i due prosegue a gonfie vele, la coppia è più innamorata che mai.

NATALIA E LA GAFFE SU INSTAGRAM – Poco tempo fa, come riportato da Very Inutil People, Natalia Paragoni ha fatto una gaffe senza precedenti sul suo profilo Instagram. Durante una seduta di make up, la ragazza ha commentato la storia scrivendo “La mia scuadra”. Una gaffe che non è passata inosservata!