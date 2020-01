Uomini e Donne, gaffe Ludovica Valli su Instagram

Giornata di gaffe per i protagonisti dei social. Dopo Chitra Nasti e il suo “spazzolino elettronico”, è arrivato il momento di Ludovica Valli.

LUDOVICA VALLI CONSIGLIA ALCUNI PRODOTTI AI FAN – Come Chiara, anche Ludovica Valli ha chiesto ai fan di farle alcune domande. In molti hanno chiesto che prodotti utilizzasse per la cura del proprio viso e la ragazza ha risposto con diverse Ig Stories. Ludovica non intendeva in alcun modo fare pubblicità ma solo consigliare ai suoi fan ciò che per lei sembrava giusto. L’ex tronista ha menzionato alcuni prodotti della Bio Earth, tuttavia come succede spesso tra gli influencer, l’inglese scarseggia.



La pagina Instagram Very Inutil People ha immortalato la gaffe di Ludovica Valli che, con un inglese non proprio corretto, ha cambiato totalmente il nome del prodotto! A differenza di Chiara Nasti, però, la Valli non ha affatto cancellato la sua storia, evidentemente per la ragazza conta più il messaggio che la pronuncia.