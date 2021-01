Uomini e Donne, gaffe per Angela Nasti

Angela Nasti l’abbiamo conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La ragazza, tronista a soli 19 anni, è la sorella della nota influencer Chiara Nasti e dopo la partecipazione al programma ha aumentato drasticamente i suoi follower su Instagram.

Non è stato un percorso fortunato quello di Angela, poiché dopo la scelta ricaduta su Alessio Campoli, la storia è durata circa una settimana o poco più. Infatti, molti telespettatori l’hanno parecchio criticata e accusata di aver finto solo per ottenere un po’ di notorietà e lavorare così sui social.

DOPO UOMINI E DONNE – Dopo il dating show, Angela si è data da fare sui social e ora fa l’influencer. Inoltre, lei e la sorella si aiutano con la linea di costumi creata proprio da Chiara. Angela Nasti pubblica spesso momenti di vita quotidiana sui social e questo spesso non le ha risparmiato diverse critiche.

Tempo fa, la ragazza finì al centro del gossip e delle polemiche a causa di un ipotetico spostamento da una regione a un’altra, nonostante fosse vietato. Il tutto per rivedere il suo ex fidanzato Kevin Bonifazi, il quale di professione fa il calciatore. Tuttavia, questa volta Angela Nasti è finita su tutti i siti di gossip per una gaffe.

GAFFE PER ANGELA NASTI – Lo scivolone dell’influencer è stato riportato da Very Inutil People. La ragazza si è immortalata all’interno di un centro estetico o parrucchiere e nella didascalia dedicata al salone, si è lasciata sfuggire un piccolo errore. La pagina di gossip ha esordito con “Titolo di studio: Fantaghirò” poiché Angela Nasti ha scritto “Il Rè” anziché “Il Re”. Insomma, sicuramente sarà stata una svista ma non è la prima volta che accade, anzi, le influencer di tutta Italia sembrerebbero quasi esperte in materia.