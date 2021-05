Uomini e Donne, gaffe per Ida Platano: omaggia Battiato con la canzone di un altro artista

Il 18 maggio all’età di 76 anni ci ha lasciati Franco Battiato, grande maestro rivoluzionario della musica italiana. Sono tanti i vip e gli utenti che hanno voluto rendergli omaggio sui social e salutarlo per sempre. Così anche Ida Platano, la quale però ha fatto una gaffe che non è passata inosservata.

IDA PLATANO OMAGGIA BATTIATO – La donna ha pubblicato su Instagram una foto del grande cantautore accompagnata da una nota canzone…di Eros Ramazzotti! In molti si sono chiesti come fosse possibile inserire la canzone di un altro cantante considerando i tanti capolavori del maestro.

Infatti, gli utenti hanno criticato moltissimo la scelta o forse la gaffe della dama bresciana. La notizia è stata ripresa dalla pagina Very Inutil People ed è saltata all’occhio di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros.

L’influencer, infatti, ha commentato con delle semplici emoji che piangono, forse perché non ha apprezzato totalmente il gesto di Ida. “Ciao Franco Ramazzotti, la tua Aurora è la mia canzone preferita” ha commentato ironicamente un utente del web.

“Ah non pensavo fosse morto Eros Ramazzotti” ha continuato un altro. Insomma, la gaffe di Ida Platano non è passata inosservata e per ora la donna non ha commentato la notizia. Come si giustificherà?