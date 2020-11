Uomini e Donne, gaffe per Natalia Paragoni

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, continua la sua vita mentre il fidanzato Andrea Zelletta si trova nella casa del Grande Fratello Vip. La ragazza è andata negli studi di Cinecittà per fare una sorpresa al gieffino e il loro momento ha fatto emozionare i telespettatori.

NATALIA PARAGONI DIFENDE ANDREA – Il ragazzo è stato definito più volte “comodino” a causa del suo modo di essere un po’ taciturno e per il difetto di non esporsi troppo in casa e non creare dinamiche. Tuttavia, Natalia Paragoni ha sempre difeso a spada tratta il suo fidanzato, accusando chi lo definisce continuamente con questo termine.

Natalia si è anche scagliata contro Franceska Pepe accusandola di essere una ragazza senza personalità e di seguire tutto ciò che consiglia il web. Nello specifico, Natalia Paragoni ha attaccato la Pepe per aver chiamato Zelletta in diretta “comodino”.

NATALIA E LA GAFFE SU INSTAGRAM – Nonostante sia molto presente per il suo fidanzato, Natalia Paragoni continua a vivere la sua vita tra una sponsorizzazione e l’altra. La ragazza ha fatto una gaffe su Instagram che sta facendo il giro del web, il tutto dopo aver fatto una sorta di tutorial di make up.

Segnalata dalla pagina Instagram Very Inutil People, Natalia stava spiegando ai suoi fan come applicare un determinato prodotto sugli zigomi. Tuttavia, gli zigomi sono diventati “zighimi”, lasciando i follower tra lo stupore e il divertimento. In molti si domandano se la Paragoni sappia effettivamente pronunciare la parola zigomo e, in questi giorni, non è la sola a fare queste gaffe sui social. Fonte: veryinutilpeople.it