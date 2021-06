Uomini e Donne, genitori bis per un’amata coppia: l’annuncio sui social

Da come annunciato sui social, un’amata coppia di Uomini e Donne è diventata genitore per la seconda volta. Si tratta di Diego Conte e Annalisa Micchetti, la cui storia d’amore dura da ben 16 anni.

GENITORI BIS – Correva l’anno 2005 quando davanti le telecamere di Mediaset Diego faceva la sua scelta, decidendo di vivere la sua storia con Annalisa anche lontano dalle telecamere. Un amore così grande che già nel 2018 ha dato la luce a Ginevra, la primogenita della coppia.

Sebbene non siano avvezzi al piccolo schermo, Annalisa e Diego continuano ad essere ancora amati dai fan del dating-show. Seguiti dai social, è proprio su Instagram che l’ex corteggiatrice ha voluto annunciare la nascita della loro seconda figlia:

“19 Giugno 2021 ore 11:30…Benvenuta polpettina. 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”.

La nascita di Vittoria non fa altro che confermare il vero e forte amore per gli ex volti noti di Uomini e Donne. I due hanno infatti attraversato una crisi subito dopo la loro partecipazione a Temptation Island, dove a far scoppiare il tutto è stato un video con protagonista l’ex tronista. Nonostante tutto, però, i due hanno deciso di darsi una seconda occasione, facendo tornare il sereno nella coppia.