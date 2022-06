Uomini e Donne: già al capolinea la storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone?

Tra le nuove coppie nate a Uomini e Donne, sta facendo discutere quella formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Fin dalle prime settimane dalla scelta in studio, i due ragazzi sono spesso finiti al centro delle discussioni.

Negli ultimi giorni, inoltre, sta facendo discutere l’assenza di Matteo al compleanno della fidanzata, che avverrà tra pochi giorni. Davanti a ciò, in molti hanno iniziato ad ipotizzare che tra i due ex volti di UeD sia già finita.

STORIA AL CAPOLINEA? – Fin dall’inizio della loro storia d’amore, in molti hanno iniziato a criticare il poco tempo che Matteo e Valeria trascorrono insieme. A spiazzare, però, è stata la notizia emersa nei giorni scorsi sui social.

Il tutto ha avuto inizio da alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano. Stando a quanto rivelato all’esperta di gossip, Matteo non sarà presente al compleanno della fidanzata. Il motivo? Un viaggio in camper con la sua famiglia, in Inghilterra e Scozia, che lo terrà lontano dall’Italia per un mese.

Davanti a tale notizia, l’ex tronista si è ritrovato al centro delle critiche. Proprio per questo Ranieri ha deciso di intervenire, volendo mettere a tacere i rumors su una possibile rottura con Valeria:

“Stiamo andando in Inghilterra con il camper, stiamo andando al matrimonio di mia cugina. È la classica vacanza di famiglia che facciamo ogni anno insieme. Una volta all’anno come da tradizione facciamo una vacanza di famiglia in camper per stare un po’ tutti insieme”.

Nonostante la smentita dell’ex protagonista di Uomini e Donne, in molti hanno già iniziato ad ipotizzare che la storia tra lui e l’ex corteggiatrice sia già giunta al capolinea. Secondo alcune ipotesi, i due ragazzi non avrebbero ancora annunciato la rottura per questione di agenzie e contratti.