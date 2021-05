Uomini e Donne, Giacomo e Martina: la proposta di Maria De Filippi

Tra le ultime scelte di questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, ad emozionare è stata quella di Giacomo Czerny e Martina Grado. Dopo la loro avventura al dating show, la coppia ha recentemente deciso di rilasciare un’intervista. Tra i temi trattati, non è mancata la proposta che Maria De Filippi ha fatto all’ex tronista e che potrebbe portare a delle riflessioni.

LA PROPOSTA DI MARIA – Una volta andata in onda la loro scelta, i due ragazzi hanno deciso di prendersi qualche giorno lontano dai social. Solo da poco hanno voluto rilasciare un’intervista, parlando finalmente del loro inizio lontano dalle telecamere e di ciò che è accaduto una volta fuori dallo studio.

“Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora”, hanno rivelato i due ex volti del dating show. Una volta finita la registrazione, la coppia ha voluto abbandonare Roma per recarsi in Liguria, dove Giacomo ha presentato Martina alla sua famiglia.

Tra i due sembra che le cose stiano procedendo a gonfie vele, se non fosse che Maria De Filippi abbia voluto fare un’allentante proposta a Giacomo. Riconosciuto il suo talento da videomaker, la conduttrice ha voluto proporre al ragazzo di entrare a far parte dello Staff del programma.

Si tratta di una proposta di lavoro davvero allentante, ma che porterebbe Giacomo a doversi trasferire a Roma e quindi lontano dalla sua Martina. Stando a quanto rivelato, l’ex tronista non ha ancora preso una deciso definitiva, ma con la pausa estiva del programma, ha ancora del tempo per poter meditare su cosa fare. Non resta altro che attendere.