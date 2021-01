Uomini e Donne: Gianluca De Matteis si racconta in un’intervista

Gianluca De Matteis, ormai ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista ed è tornato a parlare della scelta di abbandonare il programma. Inoltre ha parlato dei suoi ex compagni e attuali tronisti.

GIANLUCA DE MATTEIS: LE SUE PAROLE SULL’ ABBANDONO DEL TRONO – Nel corso dell’intervista il ragazzo ha tenuto a precisare: “Non ho tradito il pubblico ma soprattutto Maria De Filippi, che mi ha offerto questa opportunità”. La celebre conduttrice, infatti, ha scelto di rassicurare Gianluca per la scelta che aveva intrapreso.

Ha detto infatti al giovane di non preoccuparsi, in quanto per lui quello non era ancora il momento giusto per trovare l’amore che tanto aveva dichiarato di desiderare. Gianluca continua ad avere un bel rapporto con i suoi ormai ex colleghi: Sophie e Davide.

IL PARERE DI GIANLUCA SUL PERCORSO DI SOPHIE E DAVIDE – Gianluca ha dichiarato che crede che entrambi, sia Sophie che Davide, siano sulla buona strada per trovare l’amore. Ha più certezze però per quanto riguarda Davide. “Non è Sophie a suscitarmi dubbi, ma sono i corteggiatori che sino a oggi si è trovata di fronte”, ha confessato apertamente il ragazzo.

GIANLUCA PARLA DEL SUO RAPPORTO CON TINA E GIANNI SPERTI – Per quanto riguarda Tina Cipollari ha dichiarato che le vuole molto bene. Con Gianni Sperti, invece, non c’è sempre stato un gran rapporto. Oggi, però, le cose sono cambiate. I due, infatti, si sono salutati con grande affetto.