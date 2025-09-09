Uomini e Donne, tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è finita

Sono giorni che non si fa che parlar d’altro: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sarebbero lasciati. Nonostante le domande incalzanti dei followers, per ora tutto tace. Nessuno dei due volti noti ha confermato o smentito la presunta rottura.

A fornire le prove ci ha pensato Deianira Marzano. Stando a quanto pubblicato dall’esperta di gossip, la notizia della crisi non sarebbe affatto una semplice voce. La giovane napoletana ha postato su Instagram lo screen un dm. Un utente le ha scritto: “Si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei”.

Il motivo della separazione? Stando a quanto trapelato, Cristina non avrebbe ricevuto il benestare né della mamma di Gianmarco, né dei suoi amici.

Per molti, un’ulteriore prova dell’effettivo allontanamento sarebbe arrivato lo scorso weekend. L’ex tronista ha partecipato ad un matrimonio da solo, senza accompagnatrice. Lo stesso giorno, l’ex corteggiatrice ha pubblicato delle storie. Nelle immagini, la Ferrara appare felice e spensierata, in compagnia delle sue amiche.

I due sono usciti insieme da “Uomini e Donne”, dopo un percorso di alti e bassi. Sull’amore della neonata coppia, sin dall’inizio, ci sono stati dubbi. Diversi spettatori erano dell’idea che la loro relazione non fosse che una messa in scena. Alla luce di ciò, molti ritenevano che non sarebbero durati molto. Se la notizia della rottura fosse veritiera, non resterebbe che dar ragione a coloro che ci avevano visto lungo. Non resta che aspettare che arrivi qualche aggiornamento sulla questione.