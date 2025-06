Uomini e Donne, è già finita tra Gianmarco e Cristina?

È già tempo di dire addio alla neonata coppia di “Uomini e Donne”? Sembra che tra il tronista Gianmarco Steri e la corteggiatrice Cristina Ferrara sia già tutto finito. Attualmente, lui si trova a Marbella per trascorrere qualche giorno di relax e divertimento con gli amici, mentre lei è a casa.

L’idea della presunta crisi è dovuta alle recenti affermazioni della giovane. La ragazza, infatti, ha riposto poco tempo fa ad un box di domande, pubblicato su Instagram. Nelle stories, ha raccontato di star riprendendo in mano la sua vita, tra sana alimentazione ed esercizio fisico. Non ha menzionato Gianmarco, se non in riferimento all’ipotesi di una possibile convivenza.

La risposta, a tal proposito, è stata secca. Al momento, per la coppia l’idea di vivere insieme è ancora molto lontana. Tale affermazione non ha fatto altro che alimentare l’ipotesi della rottura. A dir il vero, agli occhi di molte persone, il tronista è interessato solo alla fama ed alla notorietà.

Si vocifera, infatti , che Gianmarco starebbe facendo di tutto per partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello”. Il ragazzo di origini romane è entrato nel cuore della De Filippi, a tal punto da aver trovato lavoro, dietro le quinte del programma, dal quale è appena uscito. Dovrebbe occuparsi dei look dei vari corteggiatori.

Il paragone tra la relazione di Gianmarco e Cristina e quella di Martina e Ciro è costante. Tra questi ultimi due sembra che sia scoppiata veramente la passione. Dopo essere andati a convivere a qualche settimana dalla loro “scelta”, non si sono più separati. Anzi, stando a quanto viene pubblicato sui social, la loro è veramente una favola d’amore.