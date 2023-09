Uomini e Donne è l’appuntamento fisso di molteplici telespettatori. Il pubblico a casa aspetta ogni giorno la puntata per poter commentare e curiosare su quanto accade tra i protagonisti del programma.

Da anni ormai come opinionisti reggono il posto Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due a suon di battutine e commenti spesso poco delicati nei confronti dei partecipanti, partecipano attivamente alla nascita di nuovi amori.

Come tutti sanno tra le donne presenti nel trono over, Gemma Galgani occupa da anni un ruolo da protagonista. La sua storia con Giorgio al tempo, appassionò il pubblico e da quel momento per Gemma, ogni frequentazione è un motivo in più per permettere al pubblico e allo studio, di poter spettegolare sulla sua vita sentimentale.

Tra gli attacchi più forti per Gemma, vi sono di sicuro quelli fatti da Tina. Le due donne hanno regalato al pubblico ed anche a Striscia la Notizia, molteplici teatrini a tratti comici. A quanto pare però, nelle ultime puntate è stato Gianni ad attaccare la dama, in maniera dura ed incisiva.

Gianni contro Gemma: il pubblico non ci sta

Durante un racconto fatto al centro studio, Gemma ha parlato di Silvio, uno degli uomini presenti nel programma, come una persona poco romantica e galante. Al contrario Donatella, attuale frequentatrice di Silvio, ha smentito le parole di Gemma.

Proprio su questa questione, Gianni ha attaccato Gemma, sostenendo che troppo spesso la dama esagera nei racconti, solo per avere ragione. A quanto pare però l’opinionista è rimasto solo con il suo pensiero. Il pubblico si è schierato con Gemma ed anche Tina ha dichiarato che Silvio troppo spesso si mostra in maniera differente.