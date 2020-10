Uomini e Donne, Gianni Sperti umiliato da Aurora: ”Continua a mungere le vacche”

Questa settimana di Uomini e Donne è stata all’insegnata delle polemiche e dei litigi. Non sono mancati i momenti nei quali venivano mostrate coppie interessate le une alle altre, ma le discussioni sono sempre state all’ordine del giorno. Neanche questa settimana sono riusciti ad evitare le discussioni, ormai sempre più ricorrenti tra Tina e la sua ”rivale” Gemma Galgani.

UOMINI E DONNE: AURORA CONTRO GIANNI SPERTI – Gianni, durante una puntata andata in onda di Uomini e Donne, ha attaccato Aurora, dama del parterre femminile. Le ha infatti detto: ” “Io non ti sento vera…Sei finta e costruita…Fai finta di essere buona e poi alla prima occasione sparli di tutte le donne…”. Precedentemente lei le aveva detto: “Tu parli e dai fiato…Tu non spieghi mai..”.

I toni si sono surriscaldati e non sono mancati altri reciproci attacchi. La donna ha deciso stavolta di ”colpire” l’uomo rivolgendosi ad una foto condivisa da lui stesso, quest’estate, sul suo profilo di Instagram. ”Continua a mungere le mucche vai… ti viene bene…”, ha esordito, infine Aurora.

LA RISPOSTA DI GIANNI SPERTI – La provocazione di Aurora non è per niente piaciuta a Gianni Sperti che ha scelto di risponderle a tono: “Qual è il problema? A me piace mungere le mucche…Io sono nato nella campagna con gli animali…E me ne vanto…Non rompere…”.

La replica del ballerino non è per niente piaciuta ad Aurora che ha subito risposto: “Sei proprio caduto di stile…”. E’ più che evidente che tra i due non scorra buon sangue, ci saranno altri litigi? Ne vedremo delle belle.